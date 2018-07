Scheidt e Prada fazem prova em Miami antes da seletiva Depois de terem conquistado o título mundial da classe Star no dia 17 de dezembro, em Perth, na Austrália, os velejadores Robert Scheidt e Bruno Prada abrem a temporada 2012 já em 22 de janeiro, quando disputam a etapa da Copa do Mundo em Miami, no Estados Unidos. A competição servirá como preparação para a seletiva olímpica do Brasil.