Scheidt e Prada ficam a apenas uma regata de Londres

A dupla da classe Star se aproximou da vaga ao vencer as três regatas desta quinta-feira, em Búzios, mantendo o aproveitamento de 100% na competição que vale como seletiva brasileira para Londres. Eles acumulam apenas oito pontos perdidos, contra 20 dos vice-líderes Alessandro Pascolato e Henry Raul Boening.

"Tivemos mais um dia difícil de ventos médios e fracos. Conseguimos vencer as três regatas de maneira conservadora. Estamos quase lá", comentou Bruno Prada, que já conta com a vaga olímpica. "É uma honra correr mais uma Olimpíada pela Star, classe mais vitoriosa da vela".

Scheidt e Prada iniciaram a caminhada em busca da vaga olímpica com a vitória no Mundial de Perth, na Austrália, primeira seletiva olímpica. A classificação, no entanto, ficou dependente de um triunfo na Semana Brasileira, competição seletiva nacional.

Prestes a assegurar participação em sua quinta Olimpíada, Scheidt diz aprovar o sistema de classificação para os Jogos de Londres. "O atleta que investe e disputa competições internacionais ao longo do ano certamente está mais preparado para a conquista da vaga. Só um evento para definir o representante olímpico não é justo", avaliou.