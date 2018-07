Scheidt e Prada levam etapa da Copa do Mundo de Vela Robert Scheidt e Bruno Prada faturaram neste sábado, em Miami, a primeira etapa de 2012 da Copa do Mundo de Vela. A dupla brasileira, que já estava na liderança da competição, ficou na terceira posição da regata do dia, mas garantiu o título com 37 pontos perdidos. Os franceses Xavier Rohart e Pierre Alexis Ponsot, com 48 desperdiçados, foram os vice-campeões, enquanto os noruegueses Eivind Melleby e Petter Morland Pedersen ficaram na terceira posição ao contabilizarem 50.