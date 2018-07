Scheidt e Prada são campeões na Star em Nassau

NASSAU - Duas semanas depois de ser campeão mundial da Laser, Robert Scheidt mostrou que segue como o melhor também da na sua antiga classe, a Star, que agora não é mais olímpica. Neste sábado, ao lado de Bruno Prada, ele venceu a Star Sailors League Finals, torneio que fecha a temporada do novo "circuito mundial" da Star.

Fora da Olimpíada, a classe criou a Star Sailors League para se manter viva. O formato tenta copiar o circuito da ATP (Associação de Tenistas Profissionais), com eventos todas as semanas, em várias partes do mundo e premiação em dinheiro. A competição da qual Scheidt e Prada foram campeões seria o ATP Finals da Star.

Na falta de grandes nomes velejando na classe, Robert Scheidt e Bruno Prada foram convidados para a competição em Nassau, nas Bahamas. E venceram com relativa facilidade. Na primeira fase, ganharam sete de 12 regatas.

Nas três regatas decisivas deste sábado, os brasileiros chegaram em quarto lugar nas quartas de final e venceram a semifinal e a final. Os poloneses Mateus Kusznierewicz e Dominik Zycki ficaram com a prata, e os americanos Mark Mendelblatt e Brian Fatih garantiram o bronze.

"Foi um campeonato e uma final espetaculares. É um dos dias mais felizes da minha vida. Estou feliz com o título e com o sucesso da Star Sailors League", comemorou Scheidt, que vai dividir com Bruno Prada o prêmio de US$ 40 mil.