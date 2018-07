Scheidt e Prada terminam Copa do Mundo de Vela em 3º

A confirmação do resultado veio após a sétima e última etapa da competição, realizada em Kiel, na Alemanha, da qual os brasileiros não participaram. Eles também ficaram de fora das etapas de Merlbourne (Austrália), em novembro do ano passado, e de Medemblik (Holanda), em maio.

"Tanto a Copa do Mundo quanto o ranking mundial são apenas referências de performance e estar entre os primeiros significa que estamos no caminho certo", observou Prada, lembrando que o foco é ser campeão olímpico.

Das três etapas da Copa do Mundo das quais os brasileiros efetivamente participaram, em duas foram campeões: em Miami e no Troféu Princesa Socia, em Palma de Maiorca. Na raia olímpica de Weymouth eles faturaram medalha de prata. Já na Semana Olímpica Francesa, em Hyères, a dupla do Brasil participou apenas de dois dias, uma vez que Scheidt voltou ao Brasil no meio da competição por conta do falecimento de um familiar.