Scheidt e Prada vão buscar vaga olímpica para o Brasil

Na prática, isso significa que Scheidt e Prata terão o apoio do COB e Confederação Brasileira de Vela e Motor para disputara as principais competições no exterior este ano. Eles representarão o País no Mundial de Perth, na Austrália, em dezembro, em busca da vaga olímpica para o Brasil.

Scheidt e Prada deixaram para trás em Santa Catarina outra dupla de peso: Torben Grael e Marcelo Ferreira, que ficaram com a segunda colocação. "Eles são muito bons", reconhece Prada. "Com certeza, vão treinar ainda mais e vamos ter muito mais dificuldade para ganhar deles nos próximos campeonatos."

Se a dupla confirmar os prospectos e conquistar a vaga olímpica para o Brasil, ela depois será disputada internamente entre diversas duplas. Scheidt diz que, independente de quem se classificar, representará bem o País. "Tenho certeza de que quem quer que sejam os classificados - nós, o Torben ou o Lars (Grael), que não disputou a Semana Brasileira -, irão muito fortes para a Olimpíada".