Scheidt e Prada vencem classe Star na Holanda Os brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada confirmaram neste sábado o título da classe Star da Delta Lloyd Regatta, em Medemblik, na Holanda. A competição, válida pela Copa do Mundo de Vela, teve ventos fortes no seu último dia e foi decidida apenas na Medal Race. Nesta regata, Scheidt e Prada apenas marcaram a dupla da Polônia para ficarem com o título.