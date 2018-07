Scheidt mantém quinta colocação no Mundial de Vela após terceiro dia de disputa

Com o resultado, o bicampeão olímpico está a 11 pontos do líder Nick Thompson - Scheidt tem 21 pontos perdidos e o britânico tem 10. Para o brasileiro, essa regularidade é a chave para chegar às provas decisivas com chances reais de brigar pelo título.

"Novamente fiz duas regatas de recuperação. A primeira vim de décimo para terceiro e na segunda saí de vigésimo para oitavo. A velocidade está boa e neste domingo é importante continuar com a média para entrar bem na fase decisiva, a flotilha ouro, a partir de segunda-feira. Tem muito coisa pela frente, mais oito regatas, e o objetivo é continuar neste ritmo", afirmou.

Scheidt teve um início ruim na competição. Na primeira regata, ele sequer conseguiu terminar em função de uma penalização por ter queimado a largada. Se recuperou e venceu a segunda prova do dia. Na sequência, na sexta-feira obteve um quarto e um quinto lugares.

A fase classificatória do Mundial reúne 112 velejadores e, em função do grande número de barcos, a comissão organizadora dividiu a disputa em duas flotilhas, cada uma com 56 atletas cada. Outros dois brasileiros disputam a competição: Bruno Fontes está em 19º, com 55 pontos perdidos, e Lucas de Bueno em 107º, com 254 pontos.

Neste domingo o Campeonato Mundial prossegue com a disputa de mais duas provas. A competição vai até a próxima quarta-feira com a previsão de duas regatas por dia, totalizando 14 até que o campeão seja conhecido. Scheidt tem dez títulos mundiais na classe. Ele também tem uma taça no juvenil.