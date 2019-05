Robert Scheidt reage e continua na briga pela 'medal race' na França

Depois de mostrar dificuldades no início da semana, o velejador Robert Scheidt reagiu nesta quinta-feira e se manteve na briga pela vaga na 'medal race' na Semana Olímpica de Vela da França, que está sendo disputada em Hyères. O dono de dois títulos olímpicos obteve um 8º e o 10º nas regatas do dia na classe Laser.

Com o resultado, o experiente atleta, de 46 anos, subiu da 19ª para a 15ª colocação na classificação geral, com 65 pontos perdidos. Ele precisa manter o ritmo nesta sexta, quando serão disputadas três regatas, para entrar na lista dos dez melhores para disputar a medal race no fim de semana.

"Hoje foi um dia melhor. Larguei melhor, sendo um pouco mais agressivo. Esperamos um pouco o vento entrar pela manhã, mas quando entrou, entrou bem forte, entre 15 a 20 nós. Foi realmente bom e consegui melhorar minha situação no campeonato. Nesta sexta-feira vou tentar dar mais um salto na classificação. Serão três regatas e a previsão é novamente de vento forte. Vamos com tudo para tentar subir mais no geral", declarou Scheidt.

Após anunciar em fevereiro a sua decisão de buscar uma vaga na Olimpíada de Tóquio-2020, Scheidt disputa nesta semana a sua segunda competição de peso. Na anterior, o Troféu Princesa Sofia, em Palma de Maiorca, na Espanha, encerrado no começo de abril, o brasileiro foi o 12º colocado.

Scheidt retornará à Itália após o evento em Hyères, onde vai se preparar para o Mundial de Classe Laser, que será realizado a partir de 3 de julho na raia dos Jogos de Tóquio. Também nela, o brasileiro pretende disputar o evento-teste olímpico, previsto para agosto.