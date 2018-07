Scheidt se recupera, vence regata e já é o 3º da classe Laser no Pan

Em um dia no qual foram disputadas três regatas da classe Laser, Robert Scheidt aproveitou para se recuperar em busca do ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Conquistou uma vitória, um terceiro e um quinto lugares para subir do quinto para o terceiro lugar da classificação geral. Já foram realizadas cinco das 12 regatas previstas.

A liderança, por enquanto, está com o guatemalteco Juan Maegli Agüero, quarto colocado no Campeonato Mundial, na semana passada, neste mesmo Lago Ontário. O guatemalteco tem 13 pontos perdidos, contra 26 de Robert Scheidt. Entre eles, o canadense Lee Parkhill, que foi apenas o 23º do Mundial e tem 14 pontos perdidos.

Na outra classe masculina, a RS:X, Ricardo Winicki, o Bimba, segue na liderança, agora com oito pontos perdidos, contra 12 do mexicano David Mier y Teran. Até aqui foram disputadas apenas sete das 16 regatas previstas.

Entre as mulheres, Fernanda Decnop teve um dia ruim, que começou com um 15º lugar entre 16 barcos. Depois, recuperou-se com uma vitória e um quinto lugar. A brasileira tem 30 pontos perdidos, no quinto lugar, contra 19 da líder, Paige Railey, dos Estados Unidos. Após sete de 12 regatas, uma uruguaia, uma peruana e uma velejadora de Aruba estão à frente de Fernanda.

Campeãs mundiais, Martine Grael e Kahena Kunze continuam sofrendo na 49erFX. Elas começaram o dia com um segundo lugar, mas foram desclassificadas na segunda regata. Depois, se recuperaram com uma vitória. Mesmo assim, têm 27 pontos perdidos, no terceiro lugar entre seis barcos, apenas. A Argentina, lidera, com 14 pontos perdidos, após 9 de 16 regatas.

Por fim, na RS:X Feminina nada parece tirar Patrícia Freitas do caminho do outro. A brasileira foi primeira ou segunda colocada em todas as sete regatas já disputadas. Tem sete pontos perdidos, contra 10 da segunda colocada.