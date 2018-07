Scheidt sobe duas posições e assume terceiro lugar no Mundial de Vela

A partir desta segunda-feira começará a disputa da flotilha ouro, com mais seis regatas na qual os melhores iatistas estarão juntos. "A largada vai ser muito importante, pois serão provas mais compactas e provavelmente o score será mais alto, afinal os bons estarão juntos. É praticamente uma nova competição", afirmou o bicampeão olímpico.

Scheidt está a 17 pontos do líder Nick Thompson - o brasileiro tem 33 pontos perdidos contra 16 do britânico. Já a diferença para o vice-líder, o francês Jean-Baptiste Bernaz, é de 12 pontos. "Felizmente consegui descartar a bandeira preta da estreia (foi punido por largar escapado) e tenho direito a mais um descarte. Esse é o lado positivo de ter terminado a série sem nenhuma regata ruim. Agora é ir com tudo para essa fase final", explicou.

Para chegar ao topo, Scheidt acredita que precisa melhorar as largadas. "Estou pecando um pouco no início, mas estou com velocidade muito boa e conseguindo recuperar posição ao longo das provas. Na segunda regata, infelizmente, recebi uma penalização do júri pela regra 42, que é bombear, e com isso perdi uma posição para o australiano Tom Burton no final. Foi bem decepcionante, mas vamos em frente", completou.

A fase classificatória do Mundial reuniu 112 velejadores e, em função do grande número de barcos, a comissão organizadora dividiu a disputa em duas flotilhas, cada uma com 56 atletas cada. Outros dois brasileiros disputam a competição: Bruno Fontes está em 21º, com 86 pontos perdidos, e Lucas de Bueno em 106º, com 354 pontos. Nesta segunda, o Campeonato Mundial prossegue com mais duas provas. Até quarta-feira estão previstas 14 regatas.