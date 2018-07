Scheidt tem dia ruim, cai para 5º e dá adeus a título no Mundial de Laser

No último dia de regatas, nesta quarta-feira, Scheidt briga apenas pela medalha de bronze. O brasileiro tem 74 pontos perdidos, contra 65 tanto do cipriota Pavlos Kontides quanto do australiano Matthew Wearn. O alemão Philipp Buhl (76), o italiano Marco Gallo (79) e o também australiano Tom Burton (79) estão entre os que também concorrem pelo último lugar vago no pódio.

"Infelizmente tive um dia ruim. Eu até que larguei bem nas duas regatas, mas velejei sempre do lado errado de onde entrou o vento. Para amanhã (quarta-feira), vou tentar velejar melhor, um pouco mais agressivo para ser se consigo melhorar esse resultado e chegar ao pódio", afirmou Scheidt.

A medalha de ouro já está no peito do britânico Nick Thompson, enquanto o francês Jean-Baptiste Bernaz tem boa vantagem para ficar com a medalha de prata. Outro brasileiro no Mundial, Bruno Fontes está em 30.º, com 191 pontos perdidos.