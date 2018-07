Scheidt termina ano na liderança do ranking da Star Os velejadores brasileiros Robert Scheidt e Bruno Prada terminaram o ano na liderança do ranking mundial da classe Star, após a lista mensal divulgada nesta quarta-feira pela Federação Internacional de Vela (Isaf). Eles somam 4.480 pontos na primeira colocação, com 80 de vantagem sobre os alemães Johannes Babendererde e Timo Jacobs, que estão em segundo lugar.