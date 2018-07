Scheidt veleja em torneio regional na Baía de Guanabara

Residente na Itália, o maior medalhista olímpico do País, Robert Scheidt está no País para participar do evento-teste da vela na Baía de Guanabara, em agosto. E ele vai aproveitar a passagem pelo Brasil para disputar um torneio regional na raia olímpico, o Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser, que começa na sexta-feira, com seis regatas em três dias.

"Será uma competição excelente, com muitos velejadores importantes, o que vai elevar bastante o nível da disputa. Velejar na raia olímpica uma semana antes do primeiro evento-teste, com a participação dos neozelandeses, holandeses, franceses, entre outros, é uma ótima oportunidade", comemora Scheidt.

O Campeonato Sudeste Brasileiro de Laser vale para o ranking brasileiro e não costuma receber atletas de alto rendimento, como é o caso de Scheidt. Desta vez, porém, a competição terá estrangeiros porque eles já estão no Brasil para o evento-teste que será entre 2 a 9 de agosto.