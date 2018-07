Scheidt vence a Semana Olímpica de Vela na Itália

TRENTINO - Depois de ficar fora do pódio nas etapas de Copa do Mundo de Vela na Espanha e na França, Robert Scheidt competiu em casa neste semana. No Lago de Garda, em Trentino (Itália), onde treina diariamente, o brasileiro praticamente não teve dificuldades para vencer a Semana Olímpica de Garda na classe Laser.

O bincampeão olímpico venceu cinco das 10 regatas, inclusive a medal race, e terminou a competição com 19 pontos perdidos. Ele foi seguido pelo francês Jean Baptiste Bernaz, com 40, e pelo britânico Nick Thompson, com 43.

"O campeonato terminou da melhor forma possível. Ganhei a medal race e levei o título. O dia foi espetacular, com ventos fortíssimos", comemorou Scheidt, que chegou à última regata com nove pontos de folga sobre Bernaz.

"Estou muito contente com esta vitória porque fiquei fora do pódio nas duas últimas competições, em Palma de Mallorca (Espanha) e Hyères (França). Traz mais confiança para os próximos eventos preparatórios para o Rio-2016", destacou o brasileiro, que segue na Itália até 2 de junho, quando participa do Campeonato Europeu, na Croácia.

FINN

Também nesta semana foi disputado o Campeonato Europeu de Finn, em La Rochelle, na França. No entanto, os brasileiros tiveram mal desempenho. Jorge Zarif, que é campeão mundial, mas faz uma temporada muito ruim, ficou apenas 18.ª colocação. Bruno Prada foi só o 43.º.