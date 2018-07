Scheidt vence regata, vai ao 3º lugar, mas fica longe do ouro

Robert Scheidt ganhou mais uma posição na classificação geral da classe Laser na Aquece Rio, evento-teste dos Jogos Olímpicos de 2016, que está sendo realizada na Baía de Guanabara. Nesta sexta-feira, ele somou um primeiro e um sétimo lugares e avançou à medal race, que será no sábado, na terceira colocação.

"Foi um bom dia. Liderei a primeira regata do início ao fim, e consegui vencer com alguma tranquilidade. Também comecei bem a segunda prova, entre os quatro primeiros, mas o vento diminuiu no lado da raia onde eu estava na parte final, e acabei perdendo algumas posições", contou Scheidt.

Faltando apenas a medal race para a decisão do pódio, Scheidt tem pequena chance de ser campeão no Rio. Afinal, o australiano Tim Burton lidera com 21 pontos perdidos e Scheidt, em terceiro, tem 35. Para ficar com o título, o brasileiro precisa vencer a última regata e torcer para Burton não conseguir nada melhor que um oitavo lugar entre 10 barcos.

"O Tom Burton está bem folgado na liderança, enquanto o Nick Thompson está mais próximo de mim (25 pontos), e o holandês (Rutger Van Schaardenburg, 37) está praticamente colado comigo. Será uma disputa boa, uma regata bem aberta. Não dá para se preocupar demais com os adversários e se descuidar da regata, porque qualquer erro pode custar o pódio", explica Scheidt.

Bruno Fontes voltou a velejar mal nesta sexta-feira e ficou fora da medal race, na 12.ª colocação. Na 470 Feminina, o Brasil terá dois barcos na regata da medalha: Renata Decnop/Isabel Swan (quinto) e Fernanda Oliveira/Ana Barbachan (sétimo). Nenhuma das duas duplas têm chance de ir ao pódio.

Na Laser Radial, o Brasil foi mal. Maria Cristina Boabaid foi 19.ª e Fernanda Decnop acabou na 24.ª colocação, à frente de apenas um barco. Na 470 Masculina, Henrique Haddad (Gigante)/Bruno Bethlem ficou na 14.ª colocação e Geison Mendes/Gustavo Thiesen terminou em 20.º entre 23 competidores.