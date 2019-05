Scheidt vence uma regata e termina 1º dia do Europeu de Star na liderança

Robert Scheidt começou bem a sua participação no Campeonato Europeu da classe Star. Nesta quarta-feira, o velejador brasileiro venceu uma regata e ficou na terceira posição na outra disputa do dia, o que o coloca em primeiro lugar na classificação geral da competição realizada em Riva Del Garda, na Itália.

O bicampeão olímpico participa do Europeu ao lado do proeiro Henry Boening, o Maguila. E com esse desempenho, está à frente com quatro pontos perdidos, um a menos do que os segundos colocados, o norte-americano Paul Cayard e o brasileiro Arthur Lopes, com cinco, da competição disputada por 90 barcos.

"Nas duas regatas, velejamos muito próximos do Cayard e do Tutu (apelido de Arthur Lopes). Conseguimos largar junto à comissão e rumar para a direita, onde estava o vento e, por isso, pudemos montar bem a primeira bóia. É difícil fazer uma largada limpa com 90 barcos em cima da linha. Começamos bem, mas o objetivo é o top ten, manter a média independentemente do número de pontos. Hoje ventou e fez frio, mas aqui, cada dia é diferente e amanhã pode mudar tudo", disse Scheidt, comentando o seu desempenho no primeiro dia do Europeu.

O torneio é disputado em um local bem conhecido por Scheidt, pois Riva Del Garda, no norte da Itália, fica a menos de 5km de Torbole, onde o velejador brasileiro reside com a mulher e dois filhos, algo celebrado pelo bicampeão olímpico. "É muito bom competir perto de casa, sem a necessidade de viagem e com a possibilidade de estar perto da família", disse.

Antes do evento na Itália, o brasileiro disputou o Troféu Princesa Sofia e a Semana de Vela de Hyères e ficou fora da medal race em ambas. O Europeu de Star vai até domingo e faz parte da preparação de Scheidt para buscar uma vaga nos Jogos de Tóquio.

A sua competição seguinte vai ser no Japão, onde, a partir de 3 de julho, participará do Campeonato Mundial na Classe Laser, na mesma raia das regatas da Olimpíada. Ele ainda deve voltar para Tóquio em agosto, para participar do evento-teste dos Jogos de Tóquio.