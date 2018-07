Scheidt volta à Star para defender título nas Bahamas

Depois de uma temporada sem brilho na classe Laser, quando não conseguiu defender o título Mundial, Robert Scheidt vai voltar momentaneamente a competir na Star. Ao lado de Bruno Prada, seu eterno parceiro, vai participar da etapa final da Star Sailors League (SSL), nas Bahamas, entre 2 e 7 de dezembro.

A liga foi criada no ano passado, para que a classe Star continuasse em destaque mesmo tendo saído do programa dos Jogos Olímpicos do Rio/2016. Campeões da etapa final da SSL em 2013, Scheidt e Prada vão enfrentar, em Nassau, alguns dos melhores velejadores do mundo. Entre eles, o também campeão olímpico Torben Grael.

"Eu e o Bruno trazemos toneladas de experiência na Star. Competimos juntos há 10 anos. Mesmo sem tempo para treinarmos juntos nesta temporada devido aos nossos compromissos na Laser e na Finn, respectivamente, estamos confiantes em nosso desempenho. Sabemos muito bem como é o barco", avalia Robert Scheidt.

O Brasil terá quatro barcos entre os 20 da final da SSL. Torben vai manter a dupla com Guilherme de Almeida, campeã norte-americana em outubro. Jorge Zarif, campeão mundial de Finn em 2013, correrá com Henry Boening. Especialistas na Star, Marcelo Fuchs e Ronie vêm de um quinto lugar no Mundial da classe.

"Desta vez a série final será mais ainda difícil. Torben é sempre muito forte. Um dos melhores do mundo e com experiência inquestionável. Vai ser ótimo também voltar a velejar contra o Freddy Loof (ouro em Londres) novamente. Não nos vemos desde os Jogos Olímpicos. O nível técnico da competição será mais elevado do que no ano passado", considera Scheidt.