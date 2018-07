Schweinsteiger e Podolski farão jogo de despedida pela seleção alemã

"Bastian e Lukas sempre prestaram um grande serviço pela seleção. Sei que significará muito para eles jogar pelo seu país uma última vez. Isso realmente mostrará a importância que a seleção nacional teve para eles", comentou o técnico Joachim Low.

Em 120 jogos pela Alemanha, Schweinsteiger marcou 24 gols e teve um retrospecto de 81 vitórias, 19 empates e 20 derrotas. Sua última partida oficial com a camisa da seleção foi pelas semifinais da Eurocopa, em 7 de julho, quando a atual campeã mundial foi derrotada pela anfitriã França por 2 a 0.

"Será uma noite especial para mim em Mönchengladbach e só tenho a agradecer aos torcedores e à federação. Estou realmente ansioso pela oportunidade de vestir a camisa alemã pela última vez", comentou o jogador de 32 anos do Manchester United.

Já Podolski, de 31 anos, que nasceu na Polônia, jogou 129 partidas pela Alemanha e marcou 48 gols. Ele anunciou sua aposentadoria na última terça-feira. "Todos sabem que a seleção tem um lugar especial em meu coração. Foi uma honra jogar pela Alemanha. Gostaria muito de jogar em Mönchengladbach, mas minhas lesões infelizmente me deixarão de fora", comentou o jogador do Galatasaray.

Tanto Schweinsteiger como Podolski estrearam pela Alemanha em 2004, em momento de grande reformulação no futebol do país. Desde então, se tornaram jogadores símbolos da geração que venceu a Copa de 2014 e aplicou o histórico 7 a 1 sobre a seleção brasileira nas semifinais do último Mundial.