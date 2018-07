Scolari passa por altos e baixos após o brilho de 2002

Depois, transferiu-se para o futebol europeu, aceitando convite para dirigir a seleção de Portugal. Em 2004, conduziu a equipe à final da Eurocopa, mas foi derrotado pela Grécia. Na Copa de 2006, realizou feito histórico ao eliminar Holanda e Inglaterra e chegar às semifinais com os portugueses. A 4ª colocação foi festejada pelos portugueses, que não chegavam às semifinais desde 1966, com Eusébio. E, nos dois amistosos que fez contra o Brasil, Felipão saiu vitorioso. No primeiro, ganhou por 2 a 1 e no segundo, por 2 a 0.

Após eliminação para a Alemanha na Eurocopa de 2008, nas quartas, assumiu o Chelsea, pelo qual não obteve bons resultados. Em 2009, foi para o Bunyodkor; sagrou-se campeão do Usbequistão, mas perdeu a Copa da Ásia. No Brasil, vários títulos: 3 Campeonatos Gaúchos, 3 Copas do Brasil, 2 Libertadores e 1 Brasileiro.