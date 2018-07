Se a sorte voltar

Em 2012, Vettel vinha sendo um piloto sem brilho. Depois de vencer no Bahrein em abril, passou sete corridas seguidas com um único pódio (3.º na Inglaterra). Da Bélgica em diante, tudo mudou: um 2.º lugar e duas vitórias seguidas. Era a primeira vez que um piloto vencia duas consecutivas neste ano de muito equilíbrio na F-1. Durante o período, Vettel somou 68 pontos contra 30 de Alonso e 35 de Hamilton, derrubando a diferença para apenas quatro pontos.

Na Coreia do Sul a Red Bull continua forte. A McLaren também promete brigar pelas primeiras filas do grid e, para piorar as coisas para o lado da Ferrari, até a Mercedes apareceu bem na pista de Yeongam. Alonso precisou usar todo o seu talento para terminar o treino de ontem em terceiro, não muito distante da dupla Vettel-Webber. Mas não é o bastante. Ele precisa que a sorte volte. De preferência em dose tripla, como aconteceu em Monza, quando viu Vettel, Webber e Button abandonando. Sem a sorte lhe fazendo companhia dentro do cockpit, Alonso poderá passar mais um ano em busca do tão sonhado título mundial pela Ferrari.

Se Vettel for campeão, será apenas o terceiro piloto da história a conquistar três títulos consecutivos. Quatro dos cinco títulos do lendário Juan Manuel Fangio foram ganhos em uma sequência a partir de 1954 e até 57. Cinco décadas depois, o heptacampeão Michael Schumacher enfileirou cinco títulos, de 2000 a 2004.

Alonso ainda é quem mais liderou corridas neste ano, com um total de 216 voltas, contra 212 de Vettel e 182 de Hamilton. Uma demonstração clara do equilíbrio da temporada em comparação com a do ano passado, quando nessa altura do campeonato Vettel tinha liderado 582 voltas contra 99 de Alonso e 61 de Hamilton. As vitórias também estão mais divididas. Alonso, Vettel e Hamilton ganharam três cada um; Webber e Button, duas; Rosberg e Maldonado têm uma vitória cada.

Em poles, Hamilton se destaca (5), superando Vettel (4), Alonso (2), Webber, Button, Rosberg e Maldonado (1). Alonso é quem tem mais pódios no ano (8). Hamilton, Vettel e Raikkonen somam seis pódios cada um, seguidos por Button (5), Perez e Grosjean (3), Webber e Rosberg (2), Schumacher, Massa, Maldonado e Kobayashi (1 pódio).

Olhando para as cinco pistas dessa reta final, na Coreia do Sul, em dois anos de corrida, os vencedores foram Alonso (2010) e Vettel (2011). Na Índia, inaugurada em 2011, a vitória foi de Vettel. Em Abu Dabi, Vettel venceu em 2010 e Hamilton, em 2011. Em Interlagos, Alonso conquistou dois campeonatos, mas nunca venceu a corrida. Vettel ganhou um GP e um campeonato.