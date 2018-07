Se balançar a rede, Vagner Love vai comemorar

O jogo de hoje marca o encontro de Vagner Love e o clube que o revelou. O atacante do Flamengo disse ontem que se marcar um gol vai festejar. "Com certeza vou comemorar", afirmou Love. O jogador, porém, tratou de minimizar a importância de um eventual gol e até de uma possível vitória do Flamengo.

"Não será esse jogo que vai rebaixá-los. Eles estão pagando pelo que aconteceu durante todo o campeonato", disse. "Tenho um respeito muito grande pelo Palmeiras. Se fui para Rússia, para a seleção, o Palmeiras me proporcionou isso. Tenho um carinho grande pelo clube, mas tenho de procurar fazer meu trabalho. Nunca neguei que sou flamenguista", afirmou o atacante.

Depois de se livrar definitivamente do rebaixamento, na rodada passada, o Flamengo tem duas metas para os últimos três jogos no Brasileiro: conseguir a classificação para a Sul-Americana e terminar à frente do arquirrival Vasco.

O que começou como um pedido de torcedores agora virou meta no Flamengo: ultrapassar o Alvinegro de São Januário. "Aqui no Rio, a rivalidade é muito grande entre os dois times. Tem torcedor que fala que pode perder o título, mas tem de ganhar do Vasco, e com o vascaíno é a mesma coisa", disse o meia Renato Abreu. "É sempre bom terminar na frente de um rival." Na semana que vem, Vasco e Flamengo vão se enfrentar no Engenhão. A partida estava marcada para domingo, mas a CBF antecipou para sábado.