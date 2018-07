Se depender do Palmeiras, o Corinthians não vai comemorar o título

SÃO PAULO - Se depender do Palmeiras - jogadores, comissão técnica e torcedores -, o Corinthians ficará sem o título no próximo domingo, no Pacaembu. Mas ao contrário da torcida, que espera isso justamente pela rivalidade entre os clubes, o técnico Luiz Felipe Scolari busca o triunfo para comprovar a melhora do time nas últimas rodadas. Afinal, com os 3 pontos deste domingo, já são quatro jogos sem derrotas (dois empates e duas vitórias).

"Não temos prazer nenhum em não deixar o Corinthians ser campeão, temos prazer de jogar e ganhar", declarou o treinador. "Não temos de pensar na casa dos outros, se a nossa casa não está limpa nem arrumada."

Apesar do seu discurso, Felipão garante que o time está pronto para sair com mais 3 pontos na rodada final do Brasileiro. Segundo ele, é só repetir o futebol mostrado contra o São Paulo no domingo.

"Se continuarmos jogando como estamos, não vejo supremacia do Corinthians em relação ao Palmeiras. Se tivermos espírito e qualidade tática, temos grandes condições de vencer."

Um dos melhores em campo, Valdivia não quer saber de nenhum outro resultado domingo a não ser o triunfo. "É questão de honra vencer o Corinthians", declarou o meia, que foi marcado de perto por Wellington ontem. "No primeiro tempo, ele ficou em cima de mim. Foi uma disputa muito boa, mas acho que eu ganhei", disse o chileno, que arrumou algumas confusões em campo e teve de ser contido por Felipão para não levar o cartão amarelo que o tiraria do clássico.

Para o goleiro Deola, o jogo final do Brasileiro mostrará a volta por cima da equipe. "Tínhamos de terminar o campeonato com mais dignidade e estamos conseguindo. O Palmeiras precisava disso."

Autor do único gol do jogo, Marcos Assunção falou sobre o lance que deu a vitória ao time. "Acertei o cruzamento e acabei enganando o Rogério", explicou o volante.