'Se tiver de jogar feio para ganhar, vamos jogar feio'

Luís Fabiano só pensa em ser campeão. Não se encanta com a possibilidade da artilharia nem tem meta de gols a cumprir na África do Sul. Seu sonho é levantar e beijar a taça e, depois, desfilar no caminhão dos bombeiros pelo Brasil. Incomodado por uma lesão que o atrapalhou nos últimos meses, defendendo o Sevilla no Campeonato Espanhol, o goleador da seleção garantiu, em entrevista coletiva, que está pronto para disputar o Mundial.

Você está recuperado da lesão que o afastou dos últimos jogos do Sevilla e dos primeiros treinos da seleção?

Estou pronto para jogar uma partida inteira. Trabalhei muito nos últimos dias com o Rosan (Luis Rosan, fisioterapeuta da seleção e do São Paulo). Ele é o melhor do mundo. Trabalhei duro em três períodos para voltar a jogar. Não tenho mais dor e vou chegar bem para a estreia na Copa do Mundo. É o que mais quero.

Vai para o sacrifício?

Pela seleção eu faço tudo. Se tiver de marcar, marco. Se tiver de dar carrinho, dou carrinho. Depende da opção tática do treinador, mas estou aí para qualquer coisa. Jogar uma Copa do Mundo é um sonho.

Na propaganda de um patrocinador da seleção você faz o papel de guerreiro, a seleção é guerreira. Vai ser assim na Copa?

O cara que faz a propaganda pode pensar o que ele quiser. Só que aqui é diferente. Acho que não tem nada a ver com a propaganda. A seleção tem a sua cara: encantou quando teve de encantar, foi guerreira quando tinha de ser. Os resultados estão aí.

Não falta à seleção um pouco de arte, fantasia, como se diz no futebol europeu?

Contra a Argentina, em Rosário, fizemos uma grande partida (vitória do Brasil por 3 a 1 pelas Eliminatórias), todo mundo falou que jogamos bem, que tinha voltado a alegria. Às vezes a gente teve de jogar um pouco mais duro. São partidas difíceis. Às vezes, há a necessidade de marcar, de jogar feio. Se tiver que jogar feio para ganhar, vamos jogar feio.

A seleção, de 1994 para cá, sempre teve grandes atacantes, como Romário e Ronaldo, que decidiram. Agora é a sua vez de decidir.

Atacante é o cara que faz o gol, por isso é decisivo. A seleção sempre teve grandes atacantes. Eu consegui o meu espaço e agora tenho de retribuir a confiança do treinador.

Quando você conquistou o Dunga para valer?

Foi contra o Uruguai, no Morumbi (Eliminatórias, em 2008). Sempre me dei bem no Morumbi, onde estou acostumado a jogar desde a época do São Paulo. Acreditava que era minha última oportunidade, já que não vinha sendo convocado. Depois daquele jogo, foi o que meu deu força. Vi que o treinador passou a confiar em mim. Conquistei também o povo brasileiro.

Quais atacantes vão se destacar na Copa do Mundo?

O Rooney (Inglaterra) e o Villa (Espanha) podem brigar pela artilharia. Tem o Messi também, que faz bastante gol no Barcelona, mas na Argentina não vai tão bem assim. E, claro, tem o Luís Fabiano, do Brasil, que também vai lutar para ser artilheiro (risos).

Sua meta é ser o artilheiro do Mundial?

Se eu for o artilheiro, ótimo. Mas meu objetivo é ser campeão do mundo. De nada adianta ganhar a chuteira de goleador da Fifa e não ser campeão. Você volta para casa com a chuteirinha debaixo do braço, sem graça... E não acontece nada.

E levantar a taça?

Isso, sim, é que vale a pena. Bonito é conquistar o título e beijar a taça, aquela festa toda. E depois levar a taça, desfilando em carro aberto. Já desfilei várias vezes na Espanha, mas no Brasil, nunca.

Para quem você vai dedicar a conquista da Copa?

Vou dedicar ao meu avô, que infelizmente já não está mais aqui. Meu avô (Benedito) foi um pai pra mim. Ele me criou, me incentivou a jogar. Quando comecei e saíam notas nos jornais me elogiando (em Campinas), ele recortava e guardava no bolso da camisa para mostrar aos amigos. Ele foi e é meu grande ídolo.