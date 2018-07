Se vencer, Criciúma coloca a mão na vaga Enquanto disputam o título da Série B, Criciúma e Vitória estão próximos de garantir o retorno à elite. Embalado por seis vitórias seguidas, o Criciúma tenta manter a liderança contra o Paraná, em Curitiba. Se emplacar a sétima vitória consecutiva, o time catarinense praticamente garante o acesso, já que lidera com 64 pontos, mesma pontuação do Goiás, que fez 4 a 1 no Avaí. Com 38, os paranaenses tentam fugir da queda.