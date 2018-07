Sebastian Coe e Sergei Bubka serão os únicos candidatos à presidência da IAAF

Conforme esperado, os dois consagrados ex-atletas assim serão os únicos aspirantes a assumir o cargo que é ocupado pelo senegalês Lamine Diack desde 1999.

Bubka, da Ucrânia, fez história no salto com vara ao conquistar 35 recordes mundiais e foi medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul, em 1988. Já Coe subiu ao topo do pódio na Olimpíada de 1980, em Moscou, e na de Los Angeles, em 1984, na prova dos 1500 metros. Ele também foi recordista mundial desta distância entre 1979 e 1980, assim como foi dono da principal marca do mundo nos 800 metros entre 1979 e 1997.

Considerado uma lenda do atletismo, Bubka é membro do conselho da IAAF desde 2010 e um dos vice-presidentes da própria entidade desde 2007. Ele também é integrante do conselho executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) e preside o Comitê Olímpico Ucraniano desde 2005.

Coe, por sua vez, é também um dos vice-presidentes da IAAF desde 2007 e foi presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Londres, realizada em 2012.