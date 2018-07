Sebastian Coe será candidato à presidência da IAAF

O anúncio da candidatura de Coe, de 58 anos de idade, já era esperado e ele deverá travar uma disputa com o ucraniano Sergei Bubka, outro ex-astro do atletismo, que fez história no salto com vara com a quebra de 35 recordes mundiais e a conquista de um ouro olímpico em 1988. Presidente do Comitê Organizador da Olimpíada de Londres, realizada em 2012, Coe foi medalhista de ouro na prova dos 1.500 metros nos Jogos de 1980 e 1984.

O astro britânico resolveu anunciar a sua candidatura em um momento no qual o atletismo vem sendo abalado por recentes escândalos de doping. Caso assuma o comando da entidade, ele espera, entre outras coisas, reerguer a reputação da modalidade, promover mais provas que envolvam disputas diretas entre estrelas de ponta e atrair o interesse dos jovens para a prática do esporte.

Ao anunciar a sua candidatura por meio de um comunicado, Coe disse que "estamos entrando em um momento muito importante para o atletismo e que é a hora certa de abrir um debate sobre o futuro" da modalidade. "Esse debate deve tratar de como enfrentar os desafios de uma nova era, com ideias e a ambição que temos. Creio que tenho muito a contribuir e é por isso que anuncio a minha candidatura oficial à presidência da IAAF", ressaltou.

Provável rival de Coe nesta disputa, Bubka, também um vice-presidente da IAAF, ainda não formalizou a sua candidatura para suceder Lamine Diack, que está no comando da entidade desde 1999. O prazo para apresentação da mesma vencerá três meses antes da eleição, marcada para acontecer no dia 18 de agosto durante congresso da IAAF em Pequim, na véspera do próximo Mundial da modalidade. Diack, de 81 anos, já anunciou que não tentará se reeleger presidente para um novo mandato.