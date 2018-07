Sebastian Vettel e Schumacher vencem Corrida dos Campeões pela 6.ª vez

SÃO PAULO - A Alemanha, representada pelos campeões mundiais de Fórmula 1 Sebastian Vettel e Michael Schumacher, venceu a Corrida dos Campeões pelo sexto ano consecutivo em Bangcoc, no sábado.

No evento, que coloca vencedores de várias modalidades automobilísticas competindo em carros idênticos, a Alemanha venceu com folga a dupla francesa composta, pelo piloto de F1 Romain Grosjean e pelo corredor de rally Sébastien Ogier, por duas baterias a zero na final.

"Nem Michael conseguiu seis títulos em seguida antes, então é algo especial", disse Vettel, que busca o título individual neste domingo.

Schumacher, detentor de inéditos sete títulos na F1, incluindo cinco consecutivos com a Ferrari, declarou que ele e Vettel defenderão o troféu novamente no ano que vem.

"Com certeza estaremos aqui, é obrigatório", disse o piloto de 43 anos, que se aposentou da F1 pela segunda vez em novembro.

"A verdade é que sete é o meu número da sorte, então vamos dar tudo."