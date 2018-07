Sebastian Vettel fraqueja na pista e derrapa no emocional

SÃO PAULO - Se o objetivo dos responsáveis por mudar o regulamento do ano passado para esta temporada era reduzir a grande vantagem técnica demonstrada pela Red Bull, já é possível afirmar que a iniciativa obteve êxito, ainda que tenham sido disputadas apenas duas etapas, Austrália e Malásia, das 20 programadas para o Mundial. O desempenho do bicampeão do mundo, Sebastian Vettel, da Red Bull, este ano, mostra com precisão o quanto a Fórmula 1 ficou diferente.

E a perda de força da Red Bull, afastando Vettel da luta pelas vitórias e pole positions, parece o ter desestabilizado: depois de se envolver num incidente com o indiano Narain Karthikeyan, na 47.ª volta do GP da Malásia, domingo, a 9 da bandeirada, quando era o quarto colocado, Vettel desfilou críticas até grosseiras ao piloto da HRT, chamando-o, por exemplo, de "idiota". Só que enquanto ainda estava no carro, com o pneu traseiro esquerdo estourado em razão do toque entre ambos, Vettel fez um gesto obsceno a Karthikeyan, ao lhe expor o dedo médio.

Os pilotos têm consciência de que comportamentos dessa natureza são proibidos. O contrato de cessão da superlicença, documento que lhes autoriza a competir da Fórmula 1, emitido pela FIA, especifica o caso e até as eventuais punições. Elas variam da simples reprimenda à suspensão de uma prova. Harthikeyan já foi punido pelos comissários desportivos da corrida de Sepang, por ser considerado culpado pelo toque. Perderá dez colocações no grid na próxima etapa, o GP da China, dia 15.

OPINIÕES DIVERGENTES

A decisão gerou controvérsias na F-1, por haver muita gente que julga Vettel como o responsável e não o piloto indiano, a exemplo do alemão Nico Hulkenberg, da Force India, e David Coulthard, ex-piloto, hoje comentarista de TV. De qualquer forma, o gesto obsceno deverá fazer Vettel sentar no banco dos réus. A tendência é de que receba uma advertência apenas, por não ser um frequentador contumaz das convocações dos comissários.

Vettel criou desconfortos dentro da sua escuderia também na Malásia. Apesar do seu rádio não ter funcionado durante a maior parte das 56 voltas, os mecânicos levaram à mureta dos boxes a placa para abandonar a prova: os freios haviam atingido temperatura alarmante. Seu engenheiro, Guillaume Rocquelin, tratou o tema como uma "emergência". O alemão alegou não ter ouvido a ordem. Mas a placa estava na mureta dos boxes e a deve ter visto. Chirstian Horner, diretor da Red Bull, afirmou em Sepang: "Vamos ter de conversar", quando lhe perguntaram sobre a desobediência de seu piloto, expondo-o a alto risco.

Do céu ao inferno, assim poderia ser definido o campeonato de Vettel até agora se comparado ao de 2011. No ano passado, havia sido pole position na Austrália e Malásia e vencido as duas corridas. Tinha 50 pontos diante de 26 do segundo na classificação, Jenson Button, da McLaren. Hoje, soma 18 pontos, do segundo lugar em Melbourne, ocupa a sexta colocação, enquanto o líder é Fernando Alonso, da Ferrari, com 35 pontos.