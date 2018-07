Secretário vê CT corintiano e cobra arena O Centro de Treinamento do Corinthians está ganhando do Estádio de Itaquera quando o tema é a Copa do Mundo de 2014. Enquanto a arena teve o início de sua construção adiada mais uma vez, agora para o mês de maio, o CT surge como favorito para ser local de treinamento de alguma seleção durante o Mundial. Até mesmo a CBF já analisa a possibilidade de a seleção brasileira utilizar o espaço corintiano.