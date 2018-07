Sedado, ala de futsal do Cascavel segue estável em UTI O Hospital São Lucas divulgou boletim médico no início da tarde desta terça-feira para esclarecer o estado de saúde do ala Caça, do Cascavel, que foi internado já na noite da última segunda após bater forte com a cabeça no chão e no banco de reservas depois de levar uma forte trombada de Vinícius, do Orlândia, em jogo válido pela Liga Futsal.