Seedorf é expulso pela primeira vez em 21 anos A primeira vez ninguém esquece: o meia holandês Clarence Seedorf teve ontem, no Estádio Moça Bonita, um dia verdadeiramente inesquecível: marcou o gol da vitória do Botafogo sobre o Madureira por 2 a 1, deu o passe para o primeiro gol, marcado por Dória, e acabou expulso de campo pela primeira vez em 21 anos de carreira. Ele levou o cartão vermelho por escolher o lado do campo que sairia para ser substituído. O árbitro Philip Georg Bennett lhe deu primeiro o amarelo por ele não deixar o campo com ordenara. O holandês insistiu e acabou expulso. Um exagero do juiz, sem dúvida.