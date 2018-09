Seguido por brasileiros, Slater lidera primeiro dia de etapa em piscina de ondas

Os brasileiros foram alguns dos destaques do primeiro dia da aguardada etapa de Surf Ranch, na Califórnia, do Circuito Mundial de Surfe. Nesta quinta-feira, na piscina de ondas idealizada por Kelly Slater, a própria lenda do esporte liderou o começo das eliminatórias, seguido por Ian Gouveia, Tomas Hermes e Yago Dora.

A etapa de Surf Ranch, a oitava da temporada 2018, não é disputada em baterias como as demais do campeonato. Pelas peculiaridades do evento, cada competidor entra duas vezes na água na fase inicial, surfando para a esquerda e a direita. E as melhores são determinadas para definir a classificação. Nesta quinta-feira, competiram 18 surfistas, sendo que outros 18 vão entrar na água na sexta nas mesmas condições.

No sábado, os 36 surfistas da elite vão ter uma chance final, sendo que os oito de melhor desempenho se garantirão na disputa pelo título da etapa de Surf Ranch, que será concluída no mesmo dia.

Nesta quinta, então, Slater foi o surfista de melhor desempenho, com o somatório de 14,57 pontos, o que inclui uma nota 8,50 na melhor onda que surfou pela direita. Ian Gouveia veio logo atrás, com 14,33, seguido por Tomas Hermes, com 14,20, e Dora, com 13,80. Adriano de Souza, o Mineirinho, ficou na oitava posição, com 13,56 pontos. Miguel Pupo foi o décimo colocado, com 12,57, enquanto Jesse Mendes terminou em 13º, com 11,67. E Wiggolly Dantas teve o pior desempenho entre os 18 participantes, com apenas 9,30 pontos.

Nesta sexta-feira, outros 18 surfistas vão competir nas piscina de ondas, sendo cinco deles brasileiros: Michael Rodrigues, Willian Cardoso, Italo Ferreira, Gabriel Medina e Filipe Toledo.