Segunda fase da Copa SP começa sábado com 8 jogos

O mata-mata da Copa São Paulo começa às 10 horas de sábado, com o duelo entre América Mineiro e São Bernardo, em São Bernardo do Campo. No mesmo dia, às 16 horas, o Corinthians, vencedor do Grupo M, duelará com o Goiás, em Jaguariúna. O Palmeiras, líder do Grupo E, vai encarar o Monte Azul, às 19 horas, em Araraquara. Já o Cruzeiro, primeiro colocado do Grupo A, enfrentará o Atlético Paranaense, às 21h30, em São José do Rio Preto.

No domingo, mais oito jogo serão disputados para definir todos os classificados para as oitavas de final. A partir das 10 horas, o Bahia encara o Fluminense, em São Paulo, e o Barueri, principal responsável pela eliminação precoce do São Paulo, recebe o Internacional, em Barueri.

O Grêmio vai enfrentar o Juventus, em Osasco, às 14h30, o Santos, primeiro colocado do Grupo Q, medirá forças com o Guarani, em Limeira, às 17 horas, e o Botafogo duelará com o Vitória, em São José dos Campos, às 19h30.

Confira a tabela completa da segunda fase da Copa São Paulo:

Sábado, 14 de janeiro:

10h - América-MG x São Bernardo - São Bernardo do Campo

16h - Corinthians x Goiás - Jaguariúna

16h - Taubaté x Primeira Camisa - Taubaté

16h - Santo André x Paulista - Leme

17h - Olé Brasil x Uberlândia - Batatais

17h - São Carlos x Red Bull Brasil - São Carlos

19h - Palmeiras x Monte Azul - Araraquara

21h30 - Cruzeiro x Atlético-PR - São José do Rio Preto

Sábado, 15 de janeiro:

10h - Bahia x Fluminense - São Paulo

10h - Barueri x Internacional - Barueri

14h30 - Grêmio x Juventus - Osasco

16h - Desportivo Brasil x São Caetano - Porto Feliz

16h - Coritiba x Mirassol - Louveira

16h - Figueirense x Rondonópolis - Guarulhos

17h - Santos x Guarani - Limeira

19h30 - Botafogo x Vitória - São José dos Campos