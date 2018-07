Segundo escalão da África corre como favorito

Os dois irmãos gêmeos, convidados por um tio, vieram passar uns dias do final do ano de 1984 em São Paulo. No dia 31 de dezembro, interromperam um passeio para contemplar um evento - era a São Silvestre que passava. Eles assistiram, ganharam uma espiga de milho e a primeira referência de uma corrida que vão disputar hoje a partir das 9h.

Paulo Roberto de Almeida Paula é um maratonista de 33 anos - ficou em oitavo lugar nos Jogos Olímpicos de Londres com 2h12min17. Luiz Fernando de Almeida Paula também é um fundista de respeito. Os dois não recordam que o português Carlos Lopes, campeão da maratona olímpica de Los Angeles naquele mesmo ano, venceu em São Paulo em 1984. Ficaram as memórias da São Silvestre noturna. "Eu gostaria de correr essa prova à noite. Era bonito, você via as luzes das motos dos batedores. Gostaria muito de um dia ver isso de novo", suspira Paulo.

A São Silvestre atual já não cativa os irmãos. "Há provas no Brasil que são dez vezes melhores do que a São Silvestre", diz Paulo, citando as Dez Milhas Garoto. O patrocinador da prova, que é disputada todo ano em Vitória e Vila Velha, oferece um carro 0km e prêmio em dinheiro ao vencedor.

No ano passado os irmãos correram a São Silvestre de Luanda, em Angola. Paradoxalmente, é uma empresa brasileira, a Camargo Correa, uma das fontes de patrocínio que tornam a homônima africana da prova paulistana mais atraente para corredores de elite. Cada um dos Almeida Paula recebeu um cachê de R$ 30 mil para correr lá.

Cruzeiro reforçado. Enquanto alguns brasileiros são atraídos ao continente africano, africanos de segundo escalão, que não podem sonhar com premiação na concorridíssima prova angolana correm atrás de reais no Brasil. E o segundo escalão é forte o suficiente para derrotar atletas do primeiro escalão nacional. Em abril, por exemplo, Joseph Aperumoi, um queniano de 22 anos, superou Marilson Gomes dos Santos, melhor fundista do Brasil, na Meia Maratona de São Paulo. Os dois correram na casa de 1h01min.

Aperumoi é um dos africanos que correm pela Associação Atlética Luasa, estrutura criada por Luiz Antônio dos Santos (bicampeão da Maratona de Chicago) em Taubaté. Este ano, o campeão da Meia paulistana ganhou o patrocínio do Cruzeiro. Cansado de ver seus atletas perderem para africanos, Alexandre Minardi, diretor de atletismo do clube mineiro, resolveu recrutar Aperumoi para usar a camisa azul só na São Silvestre.

Minardi, que sempre criticou a invasão africana nas provas brasileiras, enfim se rendeu. E cita como motivo o comportamento dos gêmeos. Os dois correm hoje a última prova pelo Cruzeiro. Durante a Volta da Pampulha, no início do mês, ao receber o incentivo de um torcedor ("Vai, Cruzeiro"), um deles teria feito troça com o nome do clube, que leva o nome de uma antiga moeda: "Meu negócio é dólar."

Os gêmeos negam que o dinheiro seja tão importante. Paulo pretende correr a Maratona Olímpica de 2016, ano em que projeta marcas na casa de 2h06. Os irmãos, nascidos em Irapuru, a 70km de Presidente Prudente, correrão em 2013 com auxílio do Instituto Ayrton Senna e do Exército - que os apoia na montagem de um projeto social.

O Cruzeiro também contratou a queniana Maurine Kipchumba. E, para dar visibilidade ao clube, José Marcio Leão da Silva, especialista em 10km, deverá disparar na condição de coelho, em troca da exposição por alguns minutos na televisão.

A maior esperança brasileira é Giovani dos Santos, que bateu os africanos na Pampulha. "Este ano o trajeto é parecido com o antigo, o que é bom porque consegui meu melhor desempenho (4º) em 2010."