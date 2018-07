''Sei da minha responsabilidade. Não me vejo sem sangue''

Entrevista

Alexandre Pato, atacante da seleção brasileira

CÓRDOBA

Alexandre Pato, aos 21 anos, é titular absoluto do Milan, titular da seleção e um dos principais nomes da chamada nova geração em que Mano Menezes tem apostado. Artilheiro do Brasil sob o comando do técnico, com 4 gols, na Copa América Pato está em branco e tem sido cobrado por isso.

Em entrevista ao Estado, o camisa 9, que mantém uma atitude serena fora e dentro de campo, disse que não é "sem sangue", mas que não precisa ficar gesticulando para mostrar que se importa.

O Lúcio fez uma cobrança pública, que pareceu ser em cima dos mais jovens. o que achou?

A cobrança não é só para alguns, é para todos. Todos aqui sabem que se perder ou ganhar não vai ser individual. Se vencer não tem um que fez tudo sozinho. E se perder não terá um só culpado. É o elenco, é o grupo.

Qual sua avaliação de seu desempenho na Copa América?

Satisfeito 100% eu não estou. O algo a mais que está faltando para mim é o gol e ele não está saindo. Mas o importante é ajudar a seleção e quando ganha ou perde é todo mundo. Se não der pra ajudar com gol, tento ajudar até a defesa. Ajudar a seleção é o mais importante.

Você se sente mais confortável como centroavante ou como atacante pelo lado?

Para mim o importante é fazer aquilo que eu sei, que é jogar, fazer gols e ajudar o Brasil a sair com a vitória. Onde ele me colocar eu quero jogar, eu vou aceitar a mudança dele para que eu possa melhorar.

Você está se sentindo isolado na frente?

Nas duas chances que tive, uma bateu na trave e outra foi um lance parecido com o do amistoso com os Estados Unidos. Tentei sair do goleiro, mas ele ficou em pé e teve a sorte de pegar a bola. Mas já houve uma aproximação maior, do Jadson, do Neymar.

O que acha das críticas sobre você ser sem sangue?

Dentro de campo eu tento fazer o melhor, eu luto, dou o máximo. Eu sei da minha responsabilidade. Se precisar voltar na zaga, eu volto. Eu não vejo assim, não me vejo sem sangue, O que eu vejo é que eu sempre faço o máximo.

Você acha que lhe falta reconhecimento pelo o que você já fez pelo Milan?

Minha posição depende de gols. Quanto mais gols, maior será o reconhecimento. Aqui ainda o gol não veio. Mas eu me esforço no jogo e nos treinos. Mas se o gol não sair e eu pelo menos puder ter ajudado os outros jogadores já é importante.

Se você mostrasse mais vibração, berrasse, xingasse, gesticulasse, você acha que as cobranças seriam menores?

Mas eu sou assim. Eu tenho autocrítica. Sei o que preciso acertar, o que errei. Às vezes eu me xingo, eu ergo o braço e reclamo comigo mesmo. Mas eu aprendi que autocrítica eu tenho que guardar dentro de mim, vejo o que tenho que melhorar, pergunto, peço auxílio a alguém, pergunto ao treinador o que eu preciso acertar.

A contusão no ombro incomoda você ainda?

Não, não. Me sinto bem.

Você se sente uma celebridade por todo o interesse que a sua vida pessoal desperta?

Minha vida é tranquila. Cada um tem o seu trabalho e eu respeito o de todos. Respeito o de jornalista, o do paparazzo, mas não vou deixar de fazer as coisas que gosto. Não vou deixar de andar na praia, de caminhar na rua, só porque alguma coisa, alguma foto, vai sair depois. Eu tento ao máximo não me expor, mas às vezes algumas coisas acontecem. Eu só tento viver a minha vida. /