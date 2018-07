'Sei que sou referência do esporte no Brasil', diz Cairo Santos

Cairo Santos teve um ano acima da média. O kicker do Kansas City Chiefs foi um dos principais responsáveis por levar a equipe para os playoffs da NFL, sendo o atleta que mais pontuou nas decisões. Em entrevista ao Estado, o atleta de 24 anos, nascido em Limeira (SP) fala da final do Super Bowl, das expectativas para próxima temporada e o que considera os pontos positivos de sua equipe neste campeonato.

A NFL tem crescido no Brasil. Você acha que um brasileiro se dando bem no esporte tem contribuído para aumentar o interesse do público no futebol americano?

Com certeza. Foi ótimo o Kansas ir longe na temporada. Acredito que muita gente passou a acompanhar o esporte por saber que tinha um brasileiro em ação. Sei que sou referência brasileira no esporte, e por isso tenho muitos planos para ajudar no desenvolvimento desse esporte no País.

Qual a sua opinião sobre o Super Bowl deste ano, entre Carolina Panthers e Denver Broncos?

Acredito que será um grande jogo, um verdadeiro espetáculo para os fãs. O Panthers tem um ataque incrível, a defesa do Broncos também é muito forte. Será um jogão! Acredito que dê Panthers.

Como você justifica um ano tão bom e o que esperar do Kansas City para 2016?

Foi uma temporada espetacular, principalmente sobre aprendizado. Amadureci muito ao longo dos jogos, ganhei confiança para entrar em ação e senti que o time ganhou mais confiança em mim também. Chutei muito mais nesta temporada, consegui alguns feitos bem legais, e espero que a temporada 2016 seja ainda melhor. Vou trabalhar muito para isso!

Como você vê hoje a sua importância para os Chiefs?

Isso me motiva a sempre estar mais preparado para quando for acionado. Aprendi que a confiança é fundamental para minha posição. E isso, somado aos treinos, espero me tornar cada vez mais importante para minha equipe.

Você enfrentou grandes equipes na temporada. O quão distante estão os Chiefs hoje das melhores equipes da NFL?

Com exceção do jogo contra o Packers, todas as partidas foram muito equilibradas. Vencemos os Broncos na temporada regular de goleada. O Chiefs têm bom time, perdemos nos detalhes para o Patriots. Poderíamos estar no Super Bowl. Estamos ainda mais confiantes para 2016, após os jogos incríveis que fizemos.