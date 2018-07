Seijas é regularizado e pode estrear pelo Inter contra o Flamengo

Aos 30 anos, o jogador, contratado junto ao Independiente Santa Fe, da Colômbia, jogou a Copa América Centenário pela Venezuela e se apresentou em Porto Alegre após a eliminação da equipe. Por ter sido contratado de uma equipe estrangeira, só poderia ser regularizado a partir da segunda-feira passada, quando abriu a janela de transferências internacionais no Brasil.

Agora que está à disposição do técnico Argel, deve ficar no banco de reservas do duelo contra o Flamengo, quarta-feira, às 19h30, em Cariacica (ES) - a equipe carioca é mandante e resolveu levar o duelo para lá.

Para a posição, Argel conta com boas nomes, Anderson, Alex, Andrigo, Gustavo Ferrareis e Eduardo Sasha. O treinador deve fazer pelo menos uma modificação na equipe para pegar o Fla, uma vez que o atacante Vitinho volta de suspensão.