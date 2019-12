Seis atletas disputam a consagração nesta terça-feira no Prêmio Brasil Olímpico

A 21ª edição do Prêmio Brasil Olímpico será realizada nesta terça-feira, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, no Rio, e vai coroar uma temporada de muitas conquistas do esporte nacional. O troféu mais cobiçado é o de Melhor Atleta do Ano e seis candidatos disputam: Ana Marcela Cunha (maratona aquática), Beatriz Ferreira (boxe) e Nathalie Moellhausen (esgrima) no feminino; e Arthur Nory (ginástica), Gabriel Medina (surfe) e Isaquias Queiroz (canoagem velocidade) no masculino.

LEIA TAMBÉM > COB divulga lista dos melhores do ano

Eles foram eleitos em votação feita por jornalistas, dirigentes, Comissão de Atletas do COB, ex-atletas e personalidades do esporte. Além dessa premiação, os melhores atletas de cada modalidade serão homenageados na festa de gala do esporte olímpico nacional. Haverá ainda troféus para outras categorias: Melhor Técnico Individual e Coletivo; Troféu Adhemar Ferreira da Silva; e Melhores Atletas nos Jogos Escolares da Juventude.

Esses premiados, inclusive, já foram anunciados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), organizador da festa. Mateus Alves (boxe) foi considerado o melhor técnico do ano no individual e Renan Dal Zotto (vôlei) no esporte coletivo. Já os destaques dos Jogos Escolares foram: Pâmela Nievilly (atletismo), Klerton Zaidan (badminton), Maria Luíza Elói (vôlei) e Guilherme Porto (wrestling).

O evento começará às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão do SporTV 2. Entre as atrações da noite está a homenagem a seis ídolos que vão entrar para o Hall da Fama do COB: Guilherme Paraense (tiro esportivo), Joaquim Cruz (atletismo), João do Pulo (atletismo), Magic Paula (basquete) Maria Lenk (natação) e Sylvio de Magalhães Padilha (atletismo). Essa cerimônia será no lado externo às 18h45.

Outra premiação que mexe com os fãs é a votação popular de Atleta da Torcida, que está aberta no site pbo.cob.org.br/. Estão concorrendo Ana Marcela Cunha (maratonas aquáticas), Ana Sátila (canoagem slalom), Bruno Rezende (vôlei), Flávia Saraiva (ginástica artística), Hugo Calderano (tênis de mesa), Ítalo Ferreira (surfe), Mayra Aguiar (judô), Nathalie Moellhausen (esgrima), Paulo André (atletismo) e Pedro Barros (skate).