Seis duelos paulistas agitam segunda fase

Entre os duelos paulistas, destaque para os confrontos entre Santos e Guarani, em Limeira, e Palmeiras e Monte Azul, em Araraquara. Os outros são: Santo André x Paulista, Taubaté x Primeira Camisa, São Carlos x Red Bull, e Desportivo Brasil x São Caetano.

O Corinthians, outro paulista que segue na disputa e maior vencedor da competição (7 títulos), enfrenta o Goiás, amanhã, às 16 horas, em Jaguariúna.

A melhor campanha da primeira fase foi do Coritiba, com 9 pontos em 3 jogos, 16 gols marcados e apenas 2 sofridos. As melhores defesas, sem sofrer gols, foram as de Corinthians, Palmeiras e Santos. Os artilheiros são Alex e José Rafael, do Coritiba, Danrley, do Osasco, e Fernando, do São Caetano, todos com 5 gols.