Seis meses após Copa, Arena da Baixada passa por novas modificações

"Devido à inclinação do antigo anel superior, a Arena está sofrendo importantes alterações em seu layout. Essas alterações envolvem o reposicionamento de todas as cadeiras do anel superior e a colocação de guarda corpo, tudo com o propósito de fornecer maior segurança e conforto para todos que frequentam esses setores", explicou a direção do Atlético.

A instalação dos chamados "guarda corpos" (barras que impedem que pessoas caiam arquibancada abaixo) foi exigida pelo Corpo de Bombeiros em diversos dos estádios construídos ou reformados recentemente, uma vez que tem sido comum a utilização de arquibancadas mais íngremes.