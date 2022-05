Seleções masculina e feminina de basquete 3x3 são convocadas para o Mundial de Antuérpia; veja nomes

As seleções brasileiras masculina e feminina de basquete 3x3 foram convocadas para o Mundial de Antuérpia, na Bélgica, nesta terça-feira, 3. Os atletas se apresentam no dia 25 de maio para o período de treinamentos com a comissões técnica, que decidirá ao fim dos trabalhos os quatro nomes de cada categoria que vão defender o Brasil no torneio, marcado para acontecer entre os dias 21 e 26 de junho.

Luca Carvalho, treinador da equipe masculina, optou por manter a base do time que vem atuando junto nos últimos anos, com nomes como os de Jefferson Socas, André Ferros, Fabrício Verissimo e Leo Branquinho. A fórmula se repetiu na escolha das atletas do feminino, com a treinadora Rafaela Bauerfeldt convocando três jogadoras do time vice-campeão da AmeriCup no ano passado, com Thayná Silva, Lays Silva e Sassá. Os treinos serão no Rio de Janeiro, no CDA/FAB.

"Sabemos do equilíbrio e da força dos outros países no basquete 3x3, mas vamos trabalhar muito para evoluir e buscar o melhor resultado possível no Mundial. Já mostramos que é possível", declarou a Rafaela Bauerfeldt.

O Mundial da Antuérpia soma pontos importantes para o ranking da FIBA, que em novembro de 2023 definirá os primeiros classificados para os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. Os demais times terão que passar pelo Pré-Olímpico em busca da vaga.

Brasil chega no Mundial embalado pelos bons resultados nos dois naipes na última temporada. Na segunda-feira, antes da convocação, a seleção masculina disputou Desafio Internacional contra a Argentina, em Maricá, e venceu os dois jogos, por 17 a 14 e 18 a 9.

"Esse Mundial é o nosso objetivo. Caímos no chamado grupo da morte, mas para o Brasil não tem nada fácil. E nosso grande desejo é estar na Olimpíada de Paris e vamos trabalhar muito para isso", disse André Ferros.

Confira a convocação das seleções masculina e feminina de Basquete 3x3 para o Mundial de Antuérpia

Convocação masculina

André Ferros - SPDC

Jonatas Mello - SPDC

Matheus Parcial - Memorial/Fupes/Santos

Jefferson Socas - Ipatinga/Academia do Esporte

William Weihermann - Ipatinga/Academia do Esporte

Leonardo Branquinho - Ipatinga/Academia do Esporte

Fabrício Verissimo - Sodiê Salgados/LSB/Mesquita

Renato Scholz - Ipatinga/Academia do Esporte

Convocação feminina

Thayná Silva - Sodiê Doces/LSB/Mesquita

Gabriela Guimarães - Sampaio Basquete

Vitória Marcelino - Unisociesc/Blumenau

Luana Souza - Unisociesc/Blumenau

Lays da Silva - AD Santo André

Vanessa Sassá- AD Santo André

Gabriella Soares - SESI Araraquara

Mariana Dias - Ituano Basquete

Confira as chaves do Mundial de Antuérpia

Masculino

Grupo A: Sérvia, França, Porto Rico, Brasil, Nova Zelândia

Grupo B: Lituânia, Alemanha, Mongólia, Taiwan e Chile

Grupo C: Letônia, Holanda, Polônia, Japão e China

Grupos D: Bélgica, EUA, Áustria, país a confirmar

Feminino

Grupo A: Alemanha, Romênia, Lituânia, Japão e China

Grupo B: França, EUA, Áustria, Brasil e Nova Zelancia

Grupo C: Polônia, Mongólia, Egito, República Dominicana e Belgica

Grupo D: Espanha, Holanda, Canadá Chile e país a confirmar