Seleção brasileira chega ao Equador com desfalques na comissão técnica por covid-19

Os jogadores começaram a se apresentar à seleção brasileira em Quito, no Equador, na madrugada desta segunda-feira, em meio a desfalques na comissão técnica por conta da covid-19. A CBF precisou convocar três integrantes da seleção olímpica para reforçar a equipe do técnico Tite.

O coordenador da seleção Juninho Paulista, o auxiliar técnico César Sampaio, o preparador físico Fabio Mahseredjian, o analista de desempenho Raony Thadeu e o assessor de comunicação Vinícius Rodrigues testaram positivo para a covid-19 na semana passada. A entidade não informou se eles apresentam sintomas.

Isolados, eles não puderam viajar com o grupo para o Equador, onde a seleção enfrentará a equipe da casa na quinta-feira, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo deste ano. A CBF, então, convocou de última hora o técnico André Jardine, que atuará como auxiliar de Tite, o preparador físico Marcos Seixas e o analista de desempenho Carlos Eduardo Bressane. O trio participou da conquista da medalha de ouro com a seleção olímpica na Olimpíada de Tóquio, no ano passado.

A CBF não informou se o trio seguirá reforçando a seleção para o segundo jogo desta Data Fifa, contra o Paraguai, no dia 1º de fevereiro, no Mineirão, em Belo Horizonte. Ou se os integrantes da comissão com covid-19 estarão de volta ao grupo a tempo de integrarem o grupo para este duelo.

Os primeiros jogadores a se apresentarem foram o meia Everton Ribeiro e o atacante Gabriel Barbosa, ambos do Flamengo, ainda na noite de domingo. O goleiro Weverton deve se juntar ao grupo ao longo desta segunda-feira. Já os jogadores que vêm da Europa se apresentarão à noite.

"A preparação está sendo muito bem feita, os treinamentos no Flamengo estão muito fortes. Eu já vinha treinando desde antes de voltar. Temos tudo para fazer dois grandes jogos. Temos um longo ano pela frente. É estar focado a todo momento, principalmente no meu clube, é a partir de lá que terei as oportunidades aqui", comentou Everton Ribeiro.

Com o grupo completo na terça, Tite vai comandar o primeiro treino da seleção em solo equatoriano às 16 horas locais (18h de Brasília), no estádio Olímpico Atahualpa. Na quarta, a atividade será no estádio Roberto Paz Delgado, local da partida de quinta.

O jogo está marcado para as 18 horas de quinta, pelo horário de Brasília. Já classificada para o Mundial do Catar, a seleção soma 34 pontos e lidera com sobra a tabela. O Equador está em terceiro, ainda em busca da vaga, e tem 23 pontos.