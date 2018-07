Seleção brasileira de ginástica encerra período de treinos em Barcelona

SÃO PAULO - A seleção brasileira feminina de ginástica artística volta nesta sexta-feira ao Brasil, após encerrar um período de treinos em Barcelona, na Espanha. Foram duas semanas de trabalho na cidade espanhola, com 11 ginastas, como preparação para as competições da temporada.

Entre as ginastas que foram para Barcelona estavam duas veteranas da seleção, Daniele Hypolito e Jade Barbosa. O restante do grupo tinha Flávia Saraiva, Julie Kim, Letícia Costa, Lorrane dos Santos, Mariana Valentin, Milena Theodoro, Raquel Silva, Rebeca Andrade e Rebecca Avelino.

Parte desse grupo vai disputar agora os Jogos Sul-Americanos, que acontece de 7 a 18 de março, em Santiago, no Chile. As ginastas convocadas para a competição são Daniele Hypolito, Jade Barbosa, Juliana Santos, Julie Kim, Letícia Costa e Lorrane dos Santos.

"Treinamos com 11 meninas, a maior parte delas da seleção de 2013. Os treinamentos foram bem fortes, em um centro de alto rendimento, que abriga inúmeros esportes e que conta com dois ginásios de ginástica artística espetaculares. Nós treinamos juntas com ginastas da região da Catalunha", contou a coordenadora da Confederação Brasileira de Ginástica, Georgette Vidor.