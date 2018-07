Seleção brasileira de handebol celebra vitória sobre a Sérvia

NIS - A seleção brasileira feminina de handebol conquistou nesta terça-feira sua terceira vitória no Campeonato Mundial. E foi o duelo mais difícil enfrentado pelas comandadas de Morten Soubak até o momento. Diante das sérvias, donas da casa, elas tiveram muitas complicações, mas conseguiram o triunfo por 25 a 23, para satisfação do treinador.

"Estamos muito felizes com o jogo, porque acabamos de enfrentar um dos melhores times do Mundo. Hoje foi um confronto bastante importante. Claro que estamos muito satisfeitos com o resultado, mas também porque várias coisas deram certo dentro do que havíamos planejado. A Sérvia apresenta um físico bem forte e alto e nós, talvez não com o mesmo porte físico, conseguimos vencer. Gostei muito do compromisso do grupo, que fez o que devia fazer", disse Soubak.

Apesar de exaltar todas suas jogadoras, o treinador se rendeu à grande atuação da goleira Mayssa, que salvou a equipe em situações decisivas com defesas incríveis, mesmo com uma lesão na mão direita. "Não tenho o que falar da Mayssa hoje. Ela fez várias defesas incríveis cara a cara. Mesmo sabendo que ela teve esse problema com a mão, não tinha dúvida de que ela iria jogar hoje e que entraria bem."

Até mesmo o técnico da Sérvia, Sasa Boskovic, se rendeu à atuação de Mayssa. "Parabenizo o time brasileiro. Preciso ver o vídeo e analisar bem a partida para comentar melhor, mas tivemos muitas faltas técnicas e o Brasil teve uma goleira fantástica. Isso fez a diferença", comentou.

A seleção brasileira volta à quadra nesta quarta, quando enfrenta o Japão, e Morten Soubak avaliou o adversário. "Faz dois anos que jogamos contra Japão. Amanhã, esperamos uma equipe melhor que em 2011. A defesa delas está muito melhor e temos consciência que será complicado atacar contra esse estilo."