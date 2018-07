Seleção brasileira de handebol fecha lista para o Campeonato Pan-Americano

No fim do mês passado, Soubak anunciou uma lista com 14 nomes. Dias depois, mudou de ideia e incluiu outras sete atletas, mais jovens, trabalhando por uma semana em São Caetano do Sul (SP) com um grupo de 21 atletas. Só nesta terça é que o treinador dinamarquês anunciou as escolhidas: a armadora Vitória dos Santos de Macedo, do time da Força Aérea Brasileira, e a central Gabriela Pessoa Constantino, do Pinheiros.

O Brasil está no grupo A e joga contra Estados Unidos, Paraguai, Groenlândia, Venezuela e Porto Rico. "No nosso grupo, a grande dúvida é a Groenlândia, que faz tempo que não vemos jogar, mas sabemos que temos que ganhar. No campeonato, a Argentina será um adversário complicado. É importante lembrarmos que elas empataram com a gente nos Jogos Sul-Americanos do ano passado, no Chile, com todas as nossas jogadoras campeãs mundiais", alerta Morten.

O Pan é a principal competição da equipe desde o título mundial de 2013. O Brasil viaja a Cuba sem algumas das principais atletas da seleção, como a goleira Babi, a ponta Alexandra e a armadora Ana Paula. A ala Duda, melhor do mundo na temporada passada, está machucada.

Mesmo assim, o grupo terá atletas campeãs do mundo, casos da armadora Karoline, da ponta Samira e das pivôs Dara e Dani Piedade. A Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) não explicou os motivos de deixar de fora quase toda a base da equipe.