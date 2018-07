Seleção brasileira de handebol fica completa para torneio europeu

A seleção brasileira feminina de handebol que se prepara para a disputa da Golden League, na Dinamarca, finalmente ficou completa nesta terça-feira. As últimas jogadoras se apresentaram ao técnico Morten Soubak e já iniciaram os treinos para o torneio, que contará ainda com as donas da casa dinamarquesas, a Noruega e a França.

Nesta primeira atividade com todo o elenco, Soubak deu ênfase na defesa e ficou satisfeito com o que viu, mas ressaltou que há espaço para evolução. "Gostei muito das atividades, foi muito bom e com muita intensidade, mas ainda temos que fazer alguns ajustes", comentou.

Durante à tarde, no segundo treino, foi a vez do ataque ser testado. "Eu esperava um treino mais leve agora à tarde, mas foi bastante intenso. Nós estamos implementando novas ideias e quando treinamos novas coisas, temos que ter um pouco mais de paciência com as falhas. Mas as meninas foram muito bem e evoluíram muito do treino da manhã para o da tarde", disse Soubak.

A estreia do Brasil, atual campeão mundial da modalidade, acontecerá na quinta-feira contra a Noruega, às 12h45 (horário de Brasília). No sábado, às 12h10, será a vez de enfrentar a Dinamarca. No dia seguinte, o time brasileiro encerra a participação contra a França, às 13h45.