Seleção brasileira de handebol vê rival Espanha estrear com vitória no Mundial

Atual campeões do mundo, os espanhóis estrearam na competição nesta sexta-feira e confirmaram o favoritismo, apesar do resultado ter sido conquistado com certa dificuldade.

A Bielo-Rússia mostrou que é uma equipe forte e disputou o jogo de igual para igual. A Espanha levou a melhor depois que arrumou a defesa, abrindo vantagem no placar.

O Brasil, mesmo que perca para a Espanha, ainda manterá chances de classificação às oitavas de final. O problema é que a derrota da seleção para o Catar complicou um pouco o caminho para a próxima fase.

O Grupo A conta ainda com as seleções do Chile e da Eslovênia - nesta sexta os eslovenos bateram os chilenos por 36 a 23. Das seis seleções da chave, quatro avançam às oitavas de final. O Brasil sonha terminar o Mundial entre as oito melhores seleções da competição.