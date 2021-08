Seleção brasileira de natação é definida para Mundial com 13 atletas olímpicos

Foi definida neste sábado a lista dos nadadores brasileiros que vão representar o País no Mundial de piscina curta, que será realizado em Abu Dhabi entre os dias 16 e 21 de dezembro. Após a edição do tradicional Troféu José Finkel, realizado em Bauru, no interior de São Paulo, foram conhecidos os 20 atletas que disputarão o certame internacional no fim do ano.

Dentre os nadadores, 13 fizeram parte da delegação da modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio, disputado nas últimas semanas. Medalhista de bronze em Tóquio-2020, Fernando Scheffer é o destaque. Ele obteve índice para nadar os 200m, sua especialidade, com direito a recorde da competição batido.

A lista divulgada foi contemplada com os 20 melhores resultados dos atletas brasileiros em relação ao Mundial de 2018, disputado em Hangzhou, na China, sendo que seis já estavam reservadas para mulheres.

"Estamos vindo de uma participação histórica nos Jogos Olímpicos e que elevou o nível da natação brasileira. Aqui, em Bauru, nossos atletas mostraram que estão muito bem preparados. Conseguimos montar uma seleção forte, com resultados expressivos tanto de homens, quanto de mulheres, e que promete fazer bonito em Abu Dhabi", disse o presidente da CBDA, Luiz Fernando Coelho.

Gustavo Otsuka, gerente de natação da CBDA, também se pronunciou sobre os resultados mostrando-se muito feliz com o que foi apresentado no José Finkel.

"O Brasil tem uma tradição muito grande no Campeonato Mundial de 25m. Essa seleção formada aqui tem tudo para chegar lá e fazer bonito em mais um Mundial", afirmou.

Veja a lista com os 20 nadadores que vão representar o Brasil no Mundial de piscina curta:

Caio Pumputis - 200m medley

Nicholas Santos - 50m borboleta

Fernando Scheffer - 200m livre

Leonardo Santos - 200m medley

Gabriel Fantoni - 50m costas

Felipe Lima - 100m peito

Guilherme Guido - 100m costas

Murilo Sartori - 200m livre

Gabrielle Roncatto - 400m livre

Jhennifer Conceição - 50m peito

Brandonn Almeida - 400m medley

Nathalia Almeida - 400m livre

Vinicius Lanza - 100m borboleta

Leo de Deus - 200m borboleta

Guilherme Costa - 400m livre

Viviane Jungblut - 800m livre

Gabriel Santos - 100m livre

João Gomes Jr - 50m peito

Giovanna Diamante - 200m borboleta

Pâmela Alencar - 200m peito.