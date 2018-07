Seleção brasileira de rúgbi garante classificação ao Pan 2011

SÃO PAULO - Já no primeiro dia do Sul-Americano de rúgbi - a competição termina neste domingo -, o Brasil pôde comemorar. A seleção masculina garantiu vaga nos Jogos Pan-americanos, que serão disputados em outubro, em Guadalajara, no México.

A competição é no formato Seven-a-side (partidas de sete minutos com sete jogadores de cada lado).

Mas o time brasileiro teve de suar na estreia contra o Paraguai. "É um rival que a gente sempre bate de frente. Mas o importante é que no final tudo deu certo", disse o capitão Fernando Portugal. A equipe recuperou bolas quase perdidas e na base da raça venceu por 19 a 10. Na sequência, bateu o Peru por 36 a 7.

Já as mulheres, invictas no continente, não tiveram trabalho para vencer os dois primeiros jogos - 44 a 0 sobre o Paraguai e 36 a 0 diante da Venezuela - e hoje vão em busca do sétimo título consecutivo. No entanto, para azar do Brasil, o Pan não terá disputa feminina.

A vaga masculina foi garantida graças aos resultados da outra chave. Argentina, Uruguai e Chile também se classificaram para as semifinais, mas já estavam garantidas no Pan.